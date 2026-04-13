Российского блогера и музыканта внесли в базу сайта "Миротворец"

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Российский блогер и музыкант Илья Коряков, более известный как MZLFF или Илья Мазеллов, внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Корякова были опубликованы на сайте в понедельник. "Миротворец" обвиняет его в публичной поддержке Российской Федерации, а также якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало участие Корякова в августе 2024 года в благотворительном концерте, средства с которого пошли на поддержку жителей Курской области и закупку РЭБ, а также его финансовая помощь гуманитарным миссиям, направляемым в зону СВО.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.