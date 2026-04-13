Число самозанятых увеличилось более чем на 5% в Московской области

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости . Число самозанятых увеличилось более чем на 5% за первые три месяца 2026 года в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

"По итогам первого квартала этого года количество самозанятых в Подмосковье составило 1 148 785 человек. Таким образом, в этом году в регионе уже зарегистрировано более 59 тысяч самозанятых. Это на 8 тысяч больше, чем годом ранее", — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.