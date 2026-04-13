Рейтинг@Mail.ru
Работа по самолету "Байкал" вышла на сертификационные испытания - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:43 13.04.2026
Самолет "Байкал"
Перейти в медиабанк
Самолет "Байкал". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Работа по программе создания испытаний легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" вышла на сертификационные испытания, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.
"Работа по программе легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" вышла на этап сертификационных испытаний", - рассказали в ведомстве.
В министерстве пояснили, что главной задачей этого этапа является последовательная оценка всех систем на соответствие установленным требованиям, устранение выявленных замечаний и получение сертификата типа. Последний в свою очередь дает право на гражданскую эксплуатацию воздушного судна.
В конце марта глава Минпромторга РФ Антон Алиханов говорил, что завершение сертификационных испытаний самолета "Байкал" ожидается в конце текущего года. Сертификат на двигатель ВК-800 и винт АВ-901 для самолета "Байкал" также ожидаются в декабре 2026 года.
РоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала