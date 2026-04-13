Работа по самолету "Байкал" вышла на сертификационные испытания

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Работа по программе создания испытаний легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" вышла на сертификационные испытания, сообщили РИА Новости в Минпромторге РФ.

В министерстве пояснили, что главной задачей этого этапа является последовательная оценка всех систем на соответствие установленным требованиям, устранение выявленных замечаний и получение сертификата типа. Последний в свою очередь дает право на гражданскую эксплуатацию воздушного судна.