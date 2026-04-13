Сайт движения Медведчука "Другая Украина" подвергся кибератаке

МОСКВА, 13 апр – РИА Новости. Сайт движения "Другая Украина", председателем совета которого является экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, подвергся в понедельник мощной DDoS-атаке, сообщило движение.
"Сайт "Другой Украины" подвергся мощной DDoS-атаке. На ресурс направлены тысячи ботов, которые пытаются перегрузить серверы и нарушить работу платформы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Другая Украина".
