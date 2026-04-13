Патриарх Кирилл призвал украинцев молиться за единство народов Руси

"Все это бесовские игры. Они идут против исторической правды. Они идут против воли Божией, которая выразилась в том, что из единой киевской купели покрещения вышел один народ, ставший святой Русью... И мы молимся и просим Господа, чтобы в какой-то момент воссоединилась Русь Святая, укрепилось единство веры православной, чтобы заветы святого равноапостольного великого князя Владимира осуществлялись в жизни русских, украинцев и других славян, которые сегодня являются наследниками той самой исторической Святой Руси", - сказал патриарх Кирилл.