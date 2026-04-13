Патриарх Кирилл призвал украинцев молиться за единство народов Руси - РИА Новости, 13.04.2026
15:17 13.04.2026
Патриарх Кирилл призвал украинцев молиться за единство народов Руси

Патриарх Кирилл призвал украинцев молиться за духовное единство народов Руси

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Православные христиане в Киеве должны молиться за сохранение духовного единства народов Руси - русских, украинцев, белорусов, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в Успенском соборе Кремля.
"Русская православная церковь будет молиться и трудиться и просить Господа, чтобы его силой, силой его благодати сохранялось духовное единство народов всея Руси. И особенно сильно эта молитва должна обращаться к Господу в Киеве - матери городов русских, и в Святой Киевской Софии (собор Святой Софии - ред.), и во Владимирском соборе, временно захваченном раскольниками, и, конечно, в этом кафедральном соборе всея Руси - в Успенском соборе Московского Кремля", - сказал патриарх в проповеди после литургии в Успенском соборе Кремля.
Посещение кладбищ в день Радоницы - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
В РПЦ рассказали о праздновании Радоницы в 2026 году
Вчера, 02:54
Патриарх Кирилл подчеркнул, что определенные политические силы специально разжигают среди братского украинского народа ненависть к русскому народу, противопоставляя Киев и Москву, но Церковь никогда не шла на поводу "всех этих политических задач и политических предписаний".
"Все это бесовские игры. Они идут против исторической правды. Они идут против воли Божией, которая выразилась в том, что из единой киевской купели покрещения вышел один народ, ставший святой Русью... И мы молимся и просим Господа, чтобы в какой-то момент воссоединилась Русь Святая, укрепилось единство веры православной, чтобы заветы святого равноапостольного великого князя Владимира осуществлялись в жизни русских, украинцев и других славян, которые сегодня являются наследниками той самой исторической Святой Руси", - сказал патриарх Кирилл.
Выпечка пасхальный куличей в пекарне - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
В РПЦ прокомментировали традицию приносить на кладбище яйца и куличи
12 апреля, 05:15
 
КиевМоскваПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
