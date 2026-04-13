МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Прохождение российских нефтяных танкеров, сопровождаемых фрегатом Черноморского флота, через пролив Ла-Манш, стало ударом для Великобритании, пишет Responsible Statecraft.
"Даже если Лондон решит направить войска для захвата сопровождаемых российских танкеров, <…> у Королевского военно-морского флота не будет эффективных средств для противодействия российским силам. Королевский военно-морской флот оказался не в состоянии проецировать силу даже вблизи британских берегов", — говорится в публикации.
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в понедельник в интервью "Российской газете" заявил, что фрегат Черноморского флота на минувшей неделе сопровождал танкеры с российской нефтью через пролив Ла-Манш из-за попыток Запада заблокировать морские коммуникации, необходимые России для осуществления внешнеторговых операций.
В марте Лондон заявил, что британские военные смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями и следующих транзитом через территориальные воды страны. Кроме того, Соединенное Королевство введет еще большие ограничения, перекрыв британские воды, включая Ла-Манш, для попавших под санкции судов. В заявлении подчеркивается, что мера затрагивает так называемый теневой флот, якобы занятый в перевозке российских энергоресурсов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва на фоне неоднократных случаев пиратства в международных водах будет применять меры для защиты своих интересов.
7 апреля, 09:27