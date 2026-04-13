В РПЦ предложили запретить рекламу азартных игр

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов предложил запретить рекламу азартных игр.
"Предлагается установление запрета рекламы азартных игр… В самом федеральном законе "О рекламе" реклама определяется как "информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу...", что делает невозможным эффективную защиту молодого поколения от её воздействия. Кроме того, в рекламе азартных игр зачастую принимают участие лица, имеющие популярность у молодого поколения, мнение которых оказывает на них существенное влияние", – сказал священник.
Проблема рекламы азартных игр, по его мнению, актуализируется отсутствием верификации пользователей сети, что лишает рекламодателя возможности ограничить рекламу азартных игр для несовершеннолетних.
29 декабря 2025, 11:17