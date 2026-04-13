СМИ раскрыли, что сказали в ЕС о России после победы Мадьяра

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Европе ждут, что лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр одобрит новые санкции против России и кредит Украине, пишет Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов.
"Два дипломата ЕС <...> заявили, что в столицах ожидают от Мадьяра снятия вето на кредит Украине в размере 90 миллиардов евро и на следующий пакет санкций в отношении России..." — говорится в публикации.
По их словам, это будет ключевым признаком желания нового премьер-министра восстановить глубоко испорченные отношения с Европой.
Накануне в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Проголосовали более 5,8 миллиона человек. Голосование проходило на фоне попыток Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства остаться у власти.
После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест. Правящий альянс "Фидес" — Христианско-демократическая народная партия под руководством нынешнего премьера также проходит в парламент. Виктор Орбан уже признал поражение и отметил, что его политсила продолжит служить стране даже в оппозиции.
В марте ЕС опубликовал документ, согласно которому Венгрия и Словакия не поддержали итоговые выводы саммита Евросоюза, касающиеся Украины. Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", в котором остро нуждается его страна.
