Совбез не исключил попытки подрыва продовольственной безопасности России

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Масленников не исключил попытки подорвать продовольственную безопасность России из-за конфликта на Ближнем Востоке.
По его словам, Москва находится в достаточно сильной позиции для увеличения поставок продукции в этот регион, а также в Азию, Африку и Латинскую Америку.
Дмитриев предрек рост цен на нефть до 150 долларов за баррель
12 апреля, 17:37
"При этом на фоне дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке нельзя исключать попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны деструктивных внешних сил", — процитировала Масленникова пресс-служба аппарата СБ.
Заместитель секретаря Совбеза подчеркнул, что ситуация не только создает риски, но и открывает перспективы для отечественных производителей. Он призвал наращивать сотрудничество с дружественными странами и работать над совместными резервами продовольствия.
СМИ раскрыли планы Ирана на Ормузский пролив
12 апреля, 02:22
Масленников добавил, что продолжение конфликта угрожает всему миру. По его словам, на Ближнем Востоке может возникнуть нехватка еды, если Ормузский пролив заблокируют больше чем на три месяца.
После вступления в силу перемирия между США и Ираном на прошлой неделе глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил об открытии этого маршрута для гражданских судов при выполнении определенных условий.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп объявил о блокаде морского прохода. По его словам, военные будут останавливать все суда, которые попытаются им воспользоваться. Иран в ответ пригрозил серьезным ответом на приближение военных кораблей к проливу.