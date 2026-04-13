Совбез не исключил попытки подрыва продовольственной безопасности России
10:43 13.04.2026 (обновлено: 12:33 13.04.2026)
Совбез не исключил попытки подрыва продовольственной безопасности России

СБ: внешние силы могут попытаться подорвать продовольственную безопасность РФ

© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Уборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Заместитель секретаря Совета безопасности Александр Масленников не исключил попытки подорвать продовольственную безопасность России из-за конфликта на Ближнем Востоке.
По его словам, Москва находится в достаточно сильной позиции для увеличения поставок продукции в этот регион, а также в Азию, Африку и Латинскую Америку.
"При этом на фоне дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке нельзя исключать попыток искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности России со стороны деструктивных внешних сил", — процитировала Масленникова пресс-служба аппарата СБ.
Заместитель секретаря Совбеза подчеркнул, что ситуация не только создает риски, но и открывает перспективы для отечественных производителей. Он призвал наращивать сотрудничество с дружественными странами и работать над совместными резервами продовольствия.
Масленников добавил, что продолжение конфликта угрожает всему миру. По его словам, на Ближнем Востоке может возникнуть нехватка еды, если Ормузский пролив заблокируют больше чем на три месяца.
После вступления в силу перемирия между США и Ираном на прошлой неделе глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил об открытии этого маршрута для гражданских судов при выполнении определенных условий.
Накануне глава Белого дома Дональд Трамп объявил о блокаде морского прохода. По его словам, военные будут останавливать все суда, которые попытаются им воспользоваться. Иран в ответ пригрозил серьезным ответом на приближение военных кораблей к проливу.
