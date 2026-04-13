Москалькова: часть эвакуированных граждан Украины хотят остаться в России

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Часть граждан Украины, которые были эвакуированы российским военными из зоны боевых действий, хотят остаться в России до окончания СВО из соображений безопасности, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Семь человек из них изъявляют желание вернуться на Украину, а остальные просят их оставить здесь, на территории России, до окончания СВО. Пока они хотят быть на территории России, в безопасности, обеспеченные всем необходимым, лекарственными средствами", - сказала Москалькова.
Она уточнила, что на сегодняшний день граждане Украины, эвакуированные российскими военными из зоны боевых действий, размещены в ПВР трех регионов: Орловской, Курской и Брянской областях.