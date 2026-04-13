Москалькова: часть эвакуированных граждан Украины хотят остаться в России - РИА Новости, 13.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:59 13.04.2026
© РИА Новости / Нина Зотина | Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Часть граждан Украины, которые были эвакуированы российским военными из зоны боевых действий, хотят остаться в России до окончания СВО из соображений безопасности, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Ранее федеральный омбудсмен в интервью РИА Новости рассказала, что российские военные в декабре спасли из зоны боевых действий 46 граждан Украины, 17 из них уже вернулись домой, остальные находятся в пунктах временного размещения в России.
"Семь человек из них изъявляют желание вернуться на Украину, а остальные просят их оставить здесь, на территории России, до окончания СВО. Пока они хотят быть на территории России, в безопасности, обеспеченные всем необходимым, лекарственными средствами", - сказала Москалькова.
Она уточнила, что на сегодняшний день граждане Украины, эвакуированные российскими военными из зоны боевых действий, размещены в ПВР трех регионов: Орловской, Курской и Брянской областях.
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Москалькова рассказала о выплатах спасенным из зоны СВО украинцам
12 апреля, 12:11
 
