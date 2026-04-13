Россия начала финальную ротацию на АЭС "Бушер", заявил Лихачев

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия сегодня утром начала финальную ротацию на атомной электростанции "Бушер" в Иране, 108 сотрудников покидают станцию, на объекте остаются 20 человек, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.