Россия начала финальную ротацию на АЭС "Бушер", заявил Лихачев

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия сегодня утром начала финальную ротацию на атомной электростанции "Бушер" в Иране, 108 сотрудников покидают станцию, на объекте остаются 20 человек, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Сегодня в 8.00 утра мы начали финальную ротацию на станции "Бушер". Сто восемь человек сейчас двигаются в сторону Исфахана, идет все по плану. На станции остались 20 человек, это руководитель филиала нашего, его замы, представители блока безопасности и инженерно-технические сотрудники, отвечающие за сохранность оборудования и присматривающие, опять же, за тем, чтобы в неприкосновенности был и наш городок", - сообщил Лихачев.