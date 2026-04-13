Россия с уважением относится к выбору венгерского народа, заявил Песков

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Народ Венгрии сделал свой выбор, Россия с уважением к нему относится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Венгрия сделала свой выбор, мы с уважением относимся к этому выбору", - сказал Песков журналистам.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.