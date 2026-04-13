12:57 13.04.2026
Россия заинтересована в добрых отношениях с Венгрией, заявил Песков

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия заинтересована в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, еще раз повторяю, заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы. Мы знаем, что в отношении европейских стран пока, к сожалению, о взаимности говорить не приходится, но Россия открыта к диалогу", - сказал Песков журналистам.
Выборы в парламент Венгрии состоялись в воскресенье. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
РоссияВенгрияЕвропаДмитрий ПесковПетер МадьярВиктор Орбан
 
 
