В России обновили перечень лекарств, подлежащих количественному учету

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, начал действовать в России с 1 марта, следует из приказа Минздрава РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно документу, в нем появились Габапентин, Баклофен (за исключением лекарственной формы для интратекального введения), Дицикловерин+Парацетамол, Мизопростол, Мифепристон, Циклопентолат.
Приказ министерства будет действовать до 1 сентября 2030.
