В ФАО ООН предупредили о риске катастрофы из-за ситуации в Ормузе

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Директор отдела агропродовольственной экономики Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Дэвид Лаборд предупредил, что сейчас мир находится в ресурсном кризисе, и ситуация в Ормузском проливе рискует привести к катастрофе, если не будут приняты соответствующие меры.
"Мы находимся в ресурсом кризисе Мы не хотим довести это до катастрофы... Разница зависит от наших действий", - заявил Лаборд, обсуждая ситуацию в Ормузском проливе, в подкасте, опубликованном на YouTube-канале организации.
По его мнению, если противостояние в Ормузском проливе не будет быстро урегулировано, следует рассмотреть превентивные меры, в частности, обратиться к различным ведомствам, чтобы предоставить финансирование странам, рискующим потерять доступ к основным удобрениям.
Его собеседник, главный экономист ФАО Максимо Тореро, добавил, что время не ждет, и меньшее, чего хочет мир, это снижение урожайности, рост цен на сырьевые товары и продовольственная инфляция в следующем году.
Американский президент Дональд Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив. Центральное командование ВС США пообещало начать блокаду "всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов", в 17.00 мск в понедельник.