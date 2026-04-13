В МИД высказались о возможных договоренностях с Украиной
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
07:51 13.04.2026 (обновлено: 07:58 13.04.2026)
В МИД высказались о возможных договоренностях с Украиной

Логвинов: РФ важна серьезность намерений Украины выполнять договоренности

Здание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. России важнее серьезность намерений украинской стороны выполнять договоренности, которые будут достигнуты между Москвой и Киевом, нежели то, как они будут юридически оформлены, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвинов.
Дипломат напомнил, что в истории много случаев, когда какие-либо соглашения закреплялись соответствующим решением Совета Безопасности ООН, но имеются и прецеденты уклонения Запада от выполнения принятых Советом обязывающих документов. В качестве примеров отхода от выполнения от согласованных обязательств Логвинов назвал Минские договоренности и Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД), из которого США вышли, проигнорировав закрепившую СВПД резолюцию СБ ООН 2231.
"Поэтому для нас важнее не юридическое оформление возможных соглашений, а серьёзность намерений участников переговорного процесса соблюдать все их положения", - сказал РИА Новости Логвинов.
Он пояснил, что резолюция ООН принимается для того, чтобы придать тем или иным договоренностям дополнительную международную легитимности.
