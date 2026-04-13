04:14 13.04.2026 (обновлено: 04:18 13.04.2026)
В МИД рассказали о резолюции России и Китая по Ближнему Востоку

Логвинов: принятие резолюции по Ближнему Востоку зависит от ситуации "на земле"

Здание МИД РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА 13 апр - РИА Новости. Дата голосования в СБ ООН по предложенной РФ и Китаем резолюции о деэскалации ситуации на Ближнем Востоке будет определяться в зависимости от ситуации "на земле", заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций мид рф Кирилл Логвинов.
Ранее РФ и КНР предложили СБ ООН рассмотреть альтернативный проект резолюции по текущей ситуации на Ближнем Востоке, в том числе с точки зрения морской безопасности.
"Вместе с китайскими партнерами анонсировали на упомянутом заседании альтернативный проект резолюции СБ ООН в пользу деэскалации и переговорных решений. С датой голосования будем определяться в зависимости от ситуации "на земле", - сказал Логвинов.
Дипломат выразил надежду на то, что остальные члены Совбеза ООН поддержат инициативу Китая и России.
Во вторник РФ и КНР, как передавал корреспондент РИА Новости, наложили вето на проект резолюции СБ ООН по Ормузскому проливу. Российский постпред в ООН Василий Небензя отмечал, что РФ не могла поддержать текст, "который создал бы опасный прецедент для международного права".
РоссияКитайВ миреВоенная операция США и Израиля против ИранаКирилл ЛогвиновООНВасилий НебензяБлижний Восток
 
 
