В МИД рассказали о резолюции России и Китая по Ближнему Востоку

МОСКВА 13 апр - РИА Новости. Дата голосования в СБ ООН по предложенной РФ и Китаем резолюции о деэскалации ситуации на Ближнем Востоке будет определяться в зависимости от ситуации "на земле", заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций мид рф Кирилл Логвинов.