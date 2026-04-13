УМВД раскрыло схему выдачи займов, из-за которой приморцы лишались жилья

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:18 13.04.2026 (обновлено: 03:42 13.04.2026)
Жительницу Владивостока задержали за мошенничество с займами под залог жилья

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Форма сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Полиция задержала жительницу Владивостока, которая вместе с подельниками организовала мошенническую схему займов, в результате которой местные жители лишались жилья, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"Следователями следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю пресечена деятельность организованной группы, причастной к совершению серии мошенничеств в сфере кредитования под залог недвижимости", - говорится в сообщении.
Установлено, что 38-летняя жительница Владивостока совместно с иными лицами размещала в интернете объявления о предоставлении займов на выгодных условиях. Они обманывали граждан - преимущественно пенсионеров и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Под видом договоров займа потерпевшим предлагали подписывать договоры купли-продажи их жилья, а также расписки о якобы полном получении денег.
Гражданам передавались суммы, значительно меньшие, чем указаны в документах. Злоумышленники через суд добивались перехода права собственности на квартиры, лишая потерпевших единственного жилья. Ущерб превысил 12 миллионов рублей.
По фактам незаконного приобретения прав на недвижимое имущество и хищения денег возбужден ряд уголовных дел, они соединены в одно производство. Фигурантку заключили под стражу. Полиция устанавливает ее соучастников и других возможных потерпевших.
Следственное управление УМВД России по Приморскому краю просит граждан, пострадавших от аналогичных действий, обратиться в следственную часть.
ПроисшествияПриморский крайВладивостокМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала