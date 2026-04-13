УМВД раскрыло схему выдачи займов, из-за которой приморцы лишались жилья

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр – РИА Новости. Полиция задержала жительницу Владивостока, которая вместе с подельниками организовала мошенническую схему займов, в результате которой местные жители лишались жилья, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
"Следователями следственной части следственного управления УМВД России по Приморскому краю пресечена деятельность организованной группы, причастной к совершению серии мошенничеств в сфере кредитования под залог недвижимости", - говорится в сообщении.
Установлено, что 38-летняя жительница Владивостока совместно с иными лицами размещала в интернете объявления о предоставлении займов на выгодных условиях. Они обманывали граждан - преимущественно пенсионеров и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации. Под видом договоров займа потерпевшим предлагали подписывать договоры купли-продажи их жилья, а также расписки о якобы полном получении денег.
Гражданам передавались суммы, значительно меньшие, чем указаны в документах. Злоумышленники через суд добивались перехода права собственности на квартиры, лишая потерпевших единственного жилья. Ущерб превысил 12 миллионов рублей.
По фактам незаконного приобретения прав на недвижимое имущество и хищения денег возбужден ряд уголовных дел, они соединены в одно производство. Фигурантку заключили под стражу. Полиция устанавливает ее соучастников и других возможных потерпевших.
Следственное управление УМВД России по Приморскому краю просит граждан, пострадавших от аналогичных действий, обратиться в следственную часть.
