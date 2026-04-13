Биолог рассказала, как спасти рассаду после заморозков

ВЛАДИВОСТОК, 13 апр - РИА Новости. Чтобы спасти рассаду после заморозков, нужно ее притенить и опрыскать раствором антистрессового препарата, а через несколько дней осмотреть и провести обрезку погибших частей растения, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории селекционно-генетических исследований полевых культур ФГБНУ "ФНЦ агробиотехнологий Дальнего Востока имени Анатолия Чайки" Наталия Мацишина.

"Если рассаду "прихватило", то срочно притените пострадавших. Самое страшное - резкое солнце утром после заморозка. Клетки должны оттаивать медленно, иначе мембраны лопнут. Опрыскайте раствором антистресса - тот же "Циркон" - и не кормите азотными удобрениями, пока не увидите новый рост", - сказала Мацишина.

По ее словам, сразу после заморозков растение может выглядеть обманчиво бодрым, пока лед внутри держит форму. Истинная картина проявляется, когда лед тает и клетки теряют тургор. Нужно осмотреть растение через два-четыре часа.

"Стеклянные" пятна: если лист стал полупрозрачным, темным и водянистым - это некроз. Этот лист не восстановится. Эффект "тряпки": листья висят безжизненно, но сохранили зеленый цвет. Шанс есть, это обратимая потеря тургора. Срочно притените и опрыскайте водой. Белесые пятна - это ожог холодом. Не смертельно, но продуктивность снизится", - отметила биолог.

Собеседница рассказала, что нужно проверить стебель. Если он упругий и плотный, растение выживет, а если мягкий, "пустой" или потемневший, скорее всего, погибнет.

"Если через два дня верхушка - самый молодой, еще не развернувшийся листик - остается зеленой и упругой, пациент, скорее, жив. Томаты - самые живучие. Даже если вся надземная часть почернела, но стебель у земли твердый - обрежьте все мертвое до живой ткани. Томат пустит пасынки из спящих почек. Урожай будет позже, но он будет. Если точка роста перцев и баклажанов погибла, они крайне неохотно восстанавливаются. Проще заменить рассаду. Если семядольные листья или точка роста огурцов пожелтели или размякли - это финал", - сказала Мацишина.

Она отметила, что если за три-четыре дня на стебле у рассады не появилось новых почек, а старые ткани начали покрываться плесенью, значит, пошла вторичная бактериальная инфекция и нужно сделать обрезку. Срез делается на 0,5-1 сантиметр выше ближайшей живой почки. Из пазух бывших листьев начнут расти пасынки. Важно оставить два самых сильных верхних, а остальные побеги удалить.

"После хирургии растение находится в глубоком шоке. Фотосинтезировать нечем, корням некуда гнать питательные вещества. Не лейте под корень мочевину или навоз. Опрыскайте оставшиеся пеньки раствором "Циркона" или "Цитовита". Это поможет клеткам быстрее делиться. Сократите полив вдвое", - добавила биолог.

По ее словам, такое растение отстанет в развитии на 14-20 дней.