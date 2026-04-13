В Белгородской области взорвался дрон ВСУ, пострадала женщина

"В городе Грайворон в результате детонации дрона ВСУ пострадала мирная жительница. Женщина получила касательное осколочное ранение уха и баротравму. Бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации она отказалась", — написал он на платформе MAX.