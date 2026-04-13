В Белгородской области взорвался дрон ВСУ, пострадала женщина

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. В Грайвороне взорвался украинский беспилотник, пострадала женщина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков уточнил, что повреждения также получили окна и фасады двух частных домов и надворной постройки.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных регионах. Российская армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
