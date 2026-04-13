"Радио Судного дня" передало четвертый сигнал за день

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Сигнал "Ершистый" в понедельник прозвучал в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Четвертый за день сигнал "Ершистый" прозвучал в понедельник в 17.31 мск в эфире радиостанции. До этого станция передавала следующие сообщения: "Китайский", "Ассамблея", "Люсоштоф".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
"Радио Судного дня" передало новое сообщение
Вчера, 14:28