ПВО за шесть часов сбила 23 украинских беспилотника

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ПВО за шесть часов сбила 23 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской и Курской областей, сообщает Минобороны России.
"Тринадцатого апреля в период с 14.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской и Курской областей", - говорится в сообщении.
