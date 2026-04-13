Силы ПВО за ночь уничтожили 33 украинских БПЛА

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА, сообщило Минобороны России в понедельник.
"В течение прошедшей ночи в период с 24.00 мск 12 апреля до 7.00 мск 13 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областей и Республики Крым", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
