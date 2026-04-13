"Всколыхнул всех". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Владимир Путин продемонстрировал всему миру позицию России в отношении ситуации на Ближнем Востоке во время звонка президенту Ирана Масуду Пезешкиану, пишет Sohu.
"В стремительно меняющейся международной обстановке телефонный разговор российского президента с иранским всколыхнул весь Ближний Восток. Время для звонка было выбрано идеально. Путин продемонстрировал всему миру сильную позицию России в отношении ситуации на Ближнем Востоке", — говорится в публикации.
Как отмечается, президент России дал понять, что продолжит искать политические и дипломатические способы решения этого конфликта. Это сигнал о том, что Москва стремится предотвратить эскалацию и содействовать миру на Ближнем Востоке.
"Путин показал, что Россия не намерена бездействовать в условиях усиления давления со стороны США и Израиля. Напротив, Москва будет активно отстаивать свои интересы на Ближнем Востоке и оказывать всестороннюю стратегическую поддержку Тегерану", — резюмируется в статье.
Накануне главы государств обсудили по телефону переговоры с США в Исламабаде. Владимир Путин подчеркнул готовность содействовать политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Для этого Москва продолжит активно контактировать со всеми партнерами в регионе.
По итогам переговоров с США, прошедших в эти выходные в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что стороны не сошлись во мнении по нескольким ключевым вопросам. По его словам, беседа шла в атмосфере недоверия, сделки в этот раз никто не ждал.
Иранский телеканал Press TV передавал по итогам переговоров, что Тегеран представил разумные предложения, теперь дело за Вашингтоном. Место и время для следующей встречи пока не определены.
