Путин поблагодарил Субианто за приезд в Россию

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Индонезии Прабово Субианто за то, что принял приглашение посетить Москву.
Путин в понедельник проводит переговоры с Прабово Субианто, на которых главы государств обсудят углубление двустороннего партнерства и международные вопросы.
"Уважаемый господин президент, дорогие друзья, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву", - сказал Путин во время визита президента Индонезии.
Российский лидер отметил особый характер отношений между двумя странами, который подчеркивает и декларация об этом особо характере.
"Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер", - добавил Путин.