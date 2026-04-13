Путин поблагодарил Субианто за приезд в Россию

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Индонезии Прабово Субианто за то, что принял приглашение посетить Москву.

Путин в понедельник проводит переговоры с Прабово Субианто , на которых главы государств обсудят углубление двустороннего партнерства и международные вопросы.

"Уважаемый господин президент, дорогие друзья, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву", - сказал Путин во время визита президента Индонезии

Российский лидер отметил особый характер отношений между двумя странами, который подчеркивает и декларация об этом особо характере.