Путин поблагодарил Субианто за приезд в Россию - РИА Новости, 13.04.2026
14:48 13.04.2026 (обновлено: 14:53 13.04.2026)
Путин поблагодарил президента Индонезии Субианто за приезд в Россию

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Индонезии Прабово Субианто за то, что принял приглашение посетить Москву.
Путин в понедельник проводит переговоры с Прабово Субианто, на которых главы государств обсудят углубление двустороннего партнерства и международные вопросы.
"Уважаемый господин президент, дорогие друзья, прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что вы приняли наше приглашение и приехали в Москву", - сказал Путин во время визита президента Индонезии.
Российский лидер отметил особый характер отношений между двумя странами, который подчеркивает и декларация об этом особо характере.
"Дорогой друг, мне очень приятно, что наши контакты носят регулярный характер", - добавил Путин.
ИндонезияРоссияМоскваВладимир ПутинПрабово Субианто
 
 
