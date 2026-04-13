14:46 13.04.2026 (обновлено: 15:32 13.04.2026)
Россия и Индонезия смогут поддерживать стабильную торговлю, уверен Путин

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия и Индонезия смогут найти решение для поддержания стабильной ситуации в торговле, чтобы товарооборот продемонстрировал рост по итогам 2026 года после корректировки в начале года, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава российского государства сообщил, что регулярность контактов России и Индонезии подчеркивает особый характер отношений между странами.
"Стратегический характер проявляется, прежде всего, в экономической сфере", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что в прошлом году товарооборот между двумя странами вырос на 12,5%.
"В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия, и надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимое решение, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года", - сказал Путин в ходе рабочего визита президента Индонезии Прабово Субианто.
Президент Индонезии Прабово Субианто - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Президент Индонезии настаивает на обсуждении с Путиным темы энергетики
Вчера, 14:55

 
РоссияВладимир ПутинИндонезияПрабово Субианто
 
 
