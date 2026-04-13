Путин назвал самые перспективные направления работы России и Индонезии

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Владимир Путин обсудил в Кремле с президентом Индонезии Прабово Субианто развитие торговли и назвал перспективные направления сотрудничества двух стран.
"Это энергетика, космос, это сельское хозяйство, промышленная кооперация и фармацевтика", — сказал он.
"В начале этого года, к сожалению, произошла некоторая корректировка, но у нас активно работает межправкомиссия, и надеюсь, что ваш визит тоже послужит тому, что мы найдем необходимое решение, чтобы ситуация у нас оставалась стабильной и демонстрировала рост по результатам этого года", — подчеркнул он.
"Безусловно, одна из целей моего сегодняшнего визита — посоветоваться с вами по поводу нынешней геополитической ситуации. Мы видим безусловный положительный вклад России в современное геополитическое развитие и в те процессы, которые сейчас несут много неопределенности", — сказал он.
Президент Индонезии также рассказал, что уже провел в Москве переговоры с представителями ведомств и российских компаний. Кроме того, Субианто заявил, что готов ускорить работу по вопросу финансовых транзакций с Россией.
Предыдущая встреча президентов состоялась в декабре. Путин тогда отметил хорошие темпы развития торгово-экономических связей и перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Он подтвердил готовность к сотрудничеству в этой сфере, если Джакарта сможет привлечь российских специалистов.