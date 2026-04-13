Путин и президент Индонезии проведут переговоры в формате рабочего обеда

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто проведут переговоры в формате рабочего обеда, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин в понедельник проведет переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто, на которых главы государств обсудят углубление двустороннего партнерства и международные вопросы.
"Сначала будут переговоры в формате двух делегаций, и затем Путин и Субианто продолжат общение за рабочим обедом", - сказал Песков журналистам.
Он подчеркнул, что президентов связывают хорошие личные и деловые отношения.
