Путин направил приветствие участникам съезда "Российского Красного Креста"

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии делегатам и гостям XVIII съезда Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" отметил, что на протяжении долгих лет организация объединяет неравнодушных людей, сохраняющих твёрдую приверженность идеалам милосердия, сострадания и гуманизма, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на XVIII съезде Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" – ключевом мероприятии, определяющем основные векторы развития старейшей гуманитарной организации нашей страны. На протяжении более чем полутора столетий Российский Красный Крест объединяет в своих рядах большую, сплочённую команду неравнодушных людей, сохраняющих твёрдую приверженность идеалам милосердия, сострадания и гуманизма", - говорится в послании.
Президент отметил, что члены Российского красного креста берегут традиции предшественников, приходят на помощь тем, кто оказался в беде, кто нуждается в поддержке и заботе, а также воплощают в жизнь масштабные программы помощи пострадавшим от ЧС, многодетным семьям, пожилым людям, беженцам и переселенцам.
"Такая важная, по-настоящему подвижническая работа требует от каждого из вас душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Благодарю сотрудников и волонтёров Российского Красного Креста за добросовестный труд, искреннюю преданность делу", - подчеркнул российский лидер.
Путин пожелал участникам съезда успехов во всех начинаниях.
