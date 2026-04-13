Рейтинг@Mail.ru
Путин направил приветствие участникам съезда "Российского Красного Креста" - РИА Новости, 13.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 13.04.2026
Путин: "Российский Красный Крест" более 150 лет объединяет неравнодушных людей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. 13.04.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии делегатам и гостям XVIII съезда Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" отметил, что на протяжении долгих лет организация объединяет неравнодушных людей, сохраняющих твёрдую приверженность идеалам милосердия, сострадания и гуманизма, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Приветствую вас на XVIII съезде Общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" – ключевом мероприятии, определяющем основные векторы развития старейшей гуманитарной организации нашей страны. На протяжении более чем полутора столетий Российский Красный Крест объединяет в своих рядах большую, сплочённую команду неравнодушных людей, сохраняющих твёрдую приверженность идеалам милосердия, сострадания и гуманизма", - говорится в послании.
Президент отметил, что члены Российского красного креста берегут традиции предшественников, приходят на помощь тем, кто оказался в беде, кто нуждается в поддержке и заботе, а также воплощают в жизнь масштабные программы помощи пострадавшим от ЧС, многодетным семьям, пожилым людям, беженцам и переселенцам.
"Такая важная, по-настоящему подвижническая работа требует от каждого из вас душевной щедрости, чуткости и отзывчивости. Благодарю сотрудников и волонтёров Российского Красного Креста за добросовестный труд, искреннюю преданность делу", - подчеркнул российский лидер.
Путин пожелал участникам съезда успехов во всех начинаниях.
Офис российского Красного креста в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В РКК рассказали, как искали пропавших жителей Курской области
27 января, 12:34
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинРоссийский Красный Крест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала