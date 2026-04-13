Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил ИМЭМО с 70-летием
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 13.04.2026
Путин поздравил ИМЭМО с 70-летием

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении коллективу Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Е.М. Примакова отметил, что в институте хранят и развивают наследие своих предшественников, а также высоко держат профессиональную планку, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Дорогие друзья! Поздравляю вас с 70-летием Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова... Важно, что вы бережно храните и развиваете богатейшее творческое наследие своих предшественников, высоко держите профессиональную планку, уделяете приоритетное внимание подготовке молодых специалистов", - говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что знаменитый ИМЭМО был создан по инициативе выдающихся советских учёных, которые определили ключевые направления его работы, сформировали авторитетные школы, заложили традиции неустанного подвижнического труда.
Президент России подчеркнул, что Институт накопил "солидный опыт", стал одним из ведущих в РФ научных, аналитических, прогностических центров по изучению основных тенденций развития мировой экономики, политики и международных отношений.
"Желаю вам новых свершений и всего наилучшего", - заключил Путин.
РоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала