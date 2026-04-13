Путин и Субианто обсудят стратегическое партнерство и атомную энергетику - РИА Новости, 13.04.2026
00:07 13.04.2026 (обновлено: 00:09 13.04.2026)
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто на встрече в Москве обсудят углубление двустороннего партнерства и международную повестку дня.
Переговоры на высшем уровне состоятся в понедельник в рамках рабочего визита лидера Индонезии в Россию. Стороны обсудят состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы, сообщили ранее в Кремле.
Предыдущая встреча лидеров состоялась четыре месяца назад - в минувшем декабре Прабово Субианто был с рабочим визитом в Москве.
Путин тогда отметил хорошие темпы развития торгово-экономических связей двух стран и перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Он подтвердил готовность Москвы к сотрудничеству в этой сфере, если Джакарта посчитает возможным привлечь российских специалистов.

Атомная энергетика

Президент Индонезии в марте заявил, что страна в перспективе может начать использовать атомную энергетику как один из наиболее доступных и экологичных источников электроэнергии. Как ожидается, в ближайшее время правительство утвердит создание специальной структуры - организации по реализации программы атомной энергетики (NEPIO), которая будет координировать подготовку и реализацию проектов в этой сфере.
Индонезия уже привлекает зарубежных партнеров к развитию ядерной энергетики. В частности, американская компания NuScale участвует в проекте малого модульного реактора в провинции Западный Калимантан, а японская инженерная компания JGC задействована в его реализации.
Также Джакарта недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Японией в ядерной сфере, открывающее возможности для финансирования через экспортно-кредитные агентства. Россия, в свою очередь, ранее предлагала Индонезии свои технологии через госкорпорацию "Росатом".
Торговля и туризм

Индонезия в конце прошлого года подписала соглашение о зоне свободной торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как отмечал посол России в Индонезии Сергей Толченов, оно позволит обнулить импортные пошлины в отношении 90% товарных позиций из РФ и Индонезии.
Путин в ходе декабрьской встречи отмечал определенный торговый профицит в пользу Индонезии в сфере сельского хозяйства и подчеркивал готовность искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе. Президент России тогда обратил внимание на небольшое сокращение объемов поставок российской пшеницы в Индонезию, предложив коллеге обсудить и эту тему.
Также он особо отметил надежные отношения в сфере военно-технического взаимодействия, где Индонезия выступает традиционным партнёром России. Индонезийские специалисты проходят подготовку в российских вузах, в том числе военных, напомнил Путин, указав на готовность Москвы расширять это сотрудничество.
На подъеме находятся и отношения двух стран в области гуманитарных связей, говорил президент России, - увеличивается число туристов с обеих сторон, чему способствуют прямые авиарейсы и льготы в визовом обслуживании.
