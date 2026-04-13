Путин и Субианто обсудят стратегическое партнерство и атомную энергетику

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто на встрече в Москве обсудят углубление двустороннего партнерства и международную повестку дня.
Предыдущая встреча лидеров состоялась четыре месяца назад - в минувшем декабре Прабово Субианто был с рабочим визитом в Москве.
Атомная энергетика
Президент Индонезии в марте заявил, что страна в перспективе может начать использовать атомную энергетику как один из наиболее доступных и экологичных источников электроэнергии. Как ожидается, в ближайшее время правительство утвердит создание специальной структуры - организации по реализации программы атомной энергетики (NEPIO), которая будет координировать подготовку и реализацию проектов в этой сфере.
Индонезия уже привлекает зарубежных партнеров к развитию ядерной энергетики. В частности, американская компания NuScale участвует в проекте малого модульного реактора в провинции Западный Калимантан, а японская инженерная компания JGC задействована в его реализации.
Торговля и туризм
Индонезия в конце прошлого года подписала соглашение о зоне свободной торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как отмечал посол России в Индонезии Сергей Толченов, оно позволит обнулить импортные пошлины в отношении 90% товарных позиций из РФ и Индонезии.
Путин в ходе декабрьской встречи отмечал определенный торговый профицит в пользу Индонезии в сфере сельского хозяйства и подчеркивал готовность искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе. Президент России тогда обратил внимание на небольшое сокращение объемов поставок российской пшеницы в Индонезию, предложив коллеге обсудить и эту тему.
Также он особо отметил надежные отношения в сфере военно-технического взаимодействия, где Индонезия выступает традиционным партнёром России. Индонезийские специалисты проходят подготовку в российских вузах, в том числе военных, напомнил Путин, указав на готовность Москвы расширять это сотрудничество.
На подъеме находятся и отношения двух стран в области гуманитарных связей, говорил президент России, - увеличивается число туристов с обеих сторон, чему способствуют прямые авиарейсы и льготы в визовом обслуживании.
