Путин и Субианто обсудят стратегическое партнерство и атомную энергетику

Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Кремле. Архивное фото

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто на встрече в Москве обсудят углубление двустороннего партнерства и международную повестку дня.

Переговоры на высшем уровне состоятся в понедельник в рамках рабочего визита лидера Индонезии Россию . Стороны обсудят состояние и перспективы углубления российско-индонезийского стратегического партнерства, а также актуальные международные и региональные вопросы, сообщили ранее в Кремле.

Предыдущая встреча лидеров состоялась четыре месяца назад - в минувшем декабре Прабово Субианто был с рабочим визитом в Москве

Путин тогда отметил хорошие темпы развития торгово-экономических связей двух стран и перспективы в области энергетики, включая атомную генерацию. Он подтвердил готовность Москвы к сотрудничеству в этой сфере, если Джакарта посчитает возможным привлечь российских специалистов.

Атомная энергетика

Президент Индонезии в марте заявил, что страна в перспективе может начать использовать атомную энергетику как один из наиболее доступных и экологичных источников электроэнергии. Как ожидается, в ближайшее время правительство утвердит создание специальной структуры - организации по реализации программы атомной энергетики (NEPIO), которая будет координировать подготовку и реализацию проектов в этой сфере.

Индонезия уже привлекает зарубежных партнеров к развитию ядерной энергетики. В частности, американская компания NuScale участвует в проекте малого модульного реактора в провинции Западный Калимантан , а японская инженерная компания JGC задействована в его реализации.

Также Джакарта недавно заключила соглашение о сотрудничестве с Японией в ядерной сфере, открывающее возможности для финансирования через экспортно-кредитные агентства. Россия, в свою очередь, ранее предлагала Индонезии свои технологии через госкорпорацию " Росатом ".

Торговля и туризм

Индонезия в конце прошлого года подписала соглашение о зоне свободной торговли со странами Евразийского экономического союза ( ЕАЭС ). Как отмечал посол России в Индонезии Сергей Толченов , оно позволит обнулить импортные пошлины в отношении 90% товарных позиций из РФ и Индонезии.

Путин в ходе декабрьской встречи отмечал определенный торговый профицит в пользу Индонезии в сфере сельского хозяйства и подчеркивал готовность искать пути дальнейшего развития отношений в этом секторе. Президент России тогда обратил внимание на небольшое сокращение объемов поставок российской пшеницы в Индонезию, предложив коллеге обсудить и эту тему.

Также он особо отметил надежные отношения в сфере военно-технического взаимодействия, где Индонезия выступает традиционным партнёром России. Индонезийские специалисты проходят подготовку в российских вузах, в том числе военных, напомнил Путин, указав на готовность Москвы расширять это сотрудничество.