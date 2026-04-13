Рейтинг@Mail.ru
ВС России отлавливают диверсантов ВСУ у Константиновки, сообщил Пушилин
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 13.04.2026
ВС России отлавливают диверсантов ВСУ у Константиновки, сообщил Пушилин

Пушилин: подразделение "Горыныч" отлавливают диверсантов ВСУ у Константиновки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие РФ
Военнослужащие РФ - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащие РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Бойцы антитеррористического подразделения "Горыныч" и 4-й бригады "Южной" группировки войск отлавливают диверсантов ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Работу продолжает и антитеррористическое подразделение "Горыныч" при УФСБ по ДНР совместно с 4-й бригадой "Южной" группировки войск. Они отлавливают в прямом смысле слова диверсантов, а также уничтожают места запуска беспилотников в районе Константиновки", - сказал Пушилин ИС "Вести".
По его словам, из этого населенного пункта ВСУ атакуют объекты гражданской инфраструктуры и гражданские автомобили на трассах.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел. Константиновка играет ключевую роль для ВСУ для снабжения краматорско-славянской группировки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала