ВС России отлавливают диверсантов ВСУ у Константиновки, сообщил Пушилин

ДОНЕЦК, 13 апр - РИА Новости. Бойцы антитеррористического подразделения "Горыныч" и 4-й бригады "Южной" группировки войск отлавливают диверсантов ВСУ в районе Константиновки в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.
По его словам, из этого населенного пункта ВСУ атакуют объекты гражданской инфраструктуры и гражданские автомобили на трассах.
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел. Константиновка играет ключевую роль для ВСУ для снабжения краматорско-славянской группировки.
