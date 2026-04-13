Эксперт рассказал, чем грозит блокада Ормузского пролива для рынка алюминия
18:20 13.04.2026
Эксперт рассказал, чем грозит блокада Ормузского пролива для рынка алюминия

© NASA Вид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Блокада Ормузского пролива может привести к нехватке алюминия в объеме до 3 миллионов тонн, однако Китай способен компенсировать выпадающие мощности, что сгладит давление на цены, такое мнение высказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
КСИР пообещал жестко ответить на приближение военных судов к Ормузу
12 апреля, 19:43
"В регионе сосредоточено порядка 6 и более миллионов тонн годовых мощностей (по выпуску алюминия - ред.), что эквивалентно примерно 10% мирового потребления. Частичная переориентация потоков через альтернативные маршруты и дозагрузка свободных мощностей за пределами региона могут снизить масштаб шока, однако в базовом сценарии дефицит оценивается до 3 миллиона тонн", - прокомментировал Скрябин блокаду пролива.
Он отметил, что текущая ситуация определяется прежде всего геополитическим фактором, который резко ограничил логистику поставок. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от продолжительности ограничений судоходства через Ормуз.
При этом эксперт подчеркнул, что важно учитывать два ключевых фактора. Во-первых, ограничение судоходства в любом случае не является устойчивым в долгосрочной перспективе, и его восстановление будет оказывать давление на стоимость.
Десантный корабль США - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Эсминцы ВМС США чуть не были уничтожены при проходе через Ормуз, пишут СМИ
12 апреля, 17:12
"Во-вторых, критическим элементом остается реакция Китая: при действующем ограничении производства на уровне около 45 миллионов тонн в год возможна его корректировка вверх, что потенциально способно частично компенсировать глобальный дефицит предложения и смягчить ценовое давление", - резюмировал Скрябин.
В понедельник биржевая цена алюминия выросла до самого высокого уровня с марта 2022 года, максимальное значение достигло 3546,3 доллара за тонну.
Иран и США после объявления двухнедельного прекращения огня провели 11 апреля в Исламабаде длительные переговоры, по итогам которых однако не смогли прийти к соглашению. Трамп 12 апреля заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него.Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Блокада Ормузского пролива, объявленная США, вступила в силу
Вчера, 17:04
 
