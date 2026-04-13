Эксперт рассказал, чем грозит блокада Ормузского пролива для рынка алюминия

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Блокада Ормузского пролива может привести к нехватке алюминия в объеме до 3 миллионов тонн, однако Китай способен компенсировать выпадающие мощности, что сгладит давление на цены, такое мнение высказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

"В регионе сосредоточено порядка 6 и более миллионов тонн годовых мощностей (по выпуску алюминия - ред.), что эквивалентно примерно 10% мирового потребления. Частичная переориентация потоков через альтернативные маршруты и дозагрузка свободных мощностей за пределами региона могут снизить масштаб шока, однако в базовом сценарии дефицит оценивается до 3 миллиона тонн", - прокомментировал Скрябин блокаду пролива.

Он отметил, что текущая ситуация определяется прежде всего геополитическим фактором, который резко ограничил логистику поставок. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от продолжительности ограничений судоходства через Ормуз.

При этом эксперт подчеркнул, что важно учитывать два ключевых фактора. Во-первых, ограничение судоходства в любом случае не является устойчивым в долгосрочной перспективе, и его восстановление будет оказывать давление на стоимость.

"Во-вторых, критическим элементом остается реакция Китая : при действующем ограничении производства на уровне около 45 миллионов тонн в год возможна его корректировка вверх, что потенциально способно частично компенсировать глобальный дефицит предложения и смягчить ценовое давление", - резюмировал Скрябин.

В понедельник биржевая цена алюминия выросла до самого высокого уровня с марта 2022 года, максимальное значение достигло 3546,3 доллара за тонну.