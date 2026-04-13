Блокада Ормузского пролива, объявленная США, вступила в силу - РИА Новости, 13.04.2026
17:04 13.04.2026 (обновлено: 18:07 13.04.2026)
Блокада Ормузского пролива, объявленная США, вступила в силу

Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) начало блокаду Ормузского пролива.
"Предупреждаю: если любой из этих (быстроходных иранских. — Прим. ред.) катеров приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно ликвидирован с использованием той же системы уничтожения, которую мы применяем против наркоторговцев в открытом море", — написал глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Накануне он предупредил, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом. Трамп также поручил отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход.
Согласно данным о движении судов в районе Ормузского пролива, с которыми ознакомилось РИА Новости, незадолго до начала блокады танкеров там практически не было.
Тегеран после вступления в силу перемирия с Вашингтоном на прошлой неделе открыл маршрут для судов при выполнении определенных условий. Для танкеров из стран, недружественных для Ирана, запрет остался в силе.
В минувшие выходные в Пакистане прошли переговоры США и ИРИ. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи рассказал, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
