Блокада Ормузского пролива, объявленная США, вступила в силу

ВАШИНГТОН, 13 апр — РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) начало блокаду Ормузского пролива.

« "Предупреждаю: если любой из этих (быстроходных иранских. — Прим. ред.) катеров приблизится к нашей блокаде, он будет немедленно ликвидирован с использованием той же системы уничтожения, которую мы применяем против наркоторговцев в открытом море", — написал глава Белого дома Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Накануне он предупредил, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом. Трамп также поручил отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход.

Согласно данным о движении судов в районе Ормузского пролива, с которыми ознакомилось РИА Новости, незадолго до начала блокады танкеров там практически не было.

Тегеран после вступления в силу перемирия с Вашингтоном на прошлой неделе открыл маршрут для судов при выполнении определенных условий. Для танкеров из стран, недружественных для Ирана, запрет остался в силе.

В минувшие выходные в Пакистане прошли переговоры США и ИРИ . Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи рассказал, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам.