Совбез предупредил об угрозе нехватки продовольствия при блокировке Ормуза

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В случае блокировки Ормузского пролива на срок от трех месяцев страны региона могут столкнуться с угрозой нехватки продовольствия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников.
"По предварительным оценкам, в случае продолжительной блокировки Ормузского пролива в течение трех месяцев и более, страны региона столкнутся с угрозой продовольственной безопасности", - сказал Масленников.
По его словам, в зоне риска прежде всего находятся: Саудовская Аравия, "в которую 70% импорта продуктов питания поступает указанным морским путем; Иордания, где также фиксируется рост цен на продукты питания, который может потенциально приобрести галопирующий характер, в том числе в связи с возможным возникновением дефицита зерна и других видов агропродукции из-за возможного перекрытия йеменскими хуситами Баб-эль-Мандебского пролива". Также в зоне риска - Египет, в котором с февраля 2026 года наблюдается последовательное ослабление национальной валюты, заметно сократились валютные поступления в бюджет страны от эксплуатации Суэцкого канала, добавил замсекретаря СБ РФ.
"На этом фоне прогнозируется рост потребительских цен. Дополнительной причиной дестабилизации обстановки с продбезопасностью государства может также стать "хуситский фактор". В последующем на обеспечение глобальной продовольственной безопасности негативное влияние будет оказывать масштаб повреждений в странах региона заводов по производству сельскохозяйственных удобрений, а также энергетической инфраструктуры по выработке сжиженного природного газа (СПГ), используемого при их производстве", - уточнил Масленников.
Европа также оказалась в уязвимом положении, поскольку одновременно столкнулась с исчезновением традиционного импорта из Персидского залива и невозможностью нарастить собственное производство удобрений из-за роста цен на газ, добавил он.
"Европейские трейдеры и аграрии вынуждены переключаться на альтернативные источники, среди которых Северная Африка, Северная Америка и Россия. По оценке Европейской комиссии, издержки фермеров на агрохимию в весеннем сезоне 2026 года вырастут на 25-30%, что создает риски долгосрочной продовольственной инфляции внутри Евросоюза и снижения маржинальности сельхозпроизводителей", - отметил Масленников.
По его словам, дополнительным негативным фактором для обеспечения глобальной продовольственной безопасности становится "существенно возрастающая стоимость фрахта морских судов, влияющая на рентабельность агробизнеса".
"Таким образом, продолжение кризиса на Ближнем Востоке ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Эксперты прогнозируют, что в случае сохранения динамики конфликта до начала лета урожайность основных сельскохозяйственных культур из-за дефицита удобрений может снизиться на 50%, что, соответственно, повлечет крупнейший за последние годы виток глобальной продовольственной инфляции", - сказал замсекретаря СБ РФ. Дефицит физических объемов продовольствия может сформироваться к III или IV кварталу 2026 года, в долгосрочной перспективе суммарные потери на глобальных продовольственных рынках могут составить от 0,5% до 2% мирового ВВП, что эквивалентно потерям в размере 0,7-2,2 триллионов долларов США, а количество голодающих в мире может вырасти на 45 миллионов человек, до рекордных 673 миллионов человек, добавил Масленников.