Совбез предупредил об угрозе нехватки продовольствия при блокировке Ормуза

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. В случае блокировки Ормузского пролива на срок от трех месяцев страны региона могут столкнуться с угрозой нехватки продовольствия, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников.

"На этом фоне прогнозируется рост потребительских цен. Дополнительной причиной дестабилизации обстановки с продбезопасностью государства может также стать "хуситский фактор". В последующем на обеспечение глобальной продовольственной безопасности негативное влияние будет оказывать масштаб повреждений в странах региона заводов по производству сельскохозяйственных удобрений, а также энергетической инфраструктуры по выработке сжиженного природного газа (СПГ), используемого при их производстве", - уточнил Масленников.