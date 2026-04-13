В Москве с 16 по 19 апреля пройдет выставка питомцев, ищущих дом
12:46 13.04.2026
В Москве с 16 по 19 апреля пройдет выставка питомцев, ищущих дом

В Москве пройдет выставка-пристройство животных "Моспитомец х Четвероногий друг"

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Выставка питомцев, ищущих дом, пройдет в Москве на Тверском бульваре с 16 по 19 апреля, на ней будет представлено более 200 животных, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С 16 по 19 апреля на Тверском бульваре в рамках фестиваля "Пасхальный дар" пройдет выставка-пристройство животных "Моспитомец х Четвероногий друг". Гости познакомятся с собаками и кошками из 13 городских приютов и при желании смогут забрать питомца домой ежедневно с 13.00 до 18.00", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за четыре дня на выставке представят более 200 животных, а волонтеры и специалисты помогут гостям познакомиться с питомцами и расскажут об особенностях характера.
"Так, 16 апреля привезут животных из приютов Западного, Троицкого и Новомосковского административных округов. Среди них энергичный и ласковый пес Вираж, который хорошо ходит на поводке и ладит с другими собаками, активный и дружелюбный щенок Арпея и любвеобильный пес Моцарт. Гостей будут ждать и коты, например Виолет — спокойный и контактный компаньон, а также скромный Бисквит", - отмечается в сообщении.
Кроме того, 17 апреля участие в выставке примут приюты "Некрасовка", "Печатники" Юго-Восточного административного округа и приют Юго-Западного административного округа. Посетители смогут познакомиться с кошкой Сибирью, собаками Тэффи и Дени. А 18 апреля приюты Северного административного округа привезут на выставку собак полуторагодовалую Яшму, пятилетних Оду и Ариэль и шестилетнюю Луну. Хозяев будут ждать и несколько десятков питомцев из приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест".
"Девятнадцатого апреля на выставке будут представлены животные из приютов Северо-Восточного и Южного административных округов. Например, кошка Барби, спокойный и ласковый кот Персик, а также активные собаки Бруно и Мия", - добавляется в сообщении.
