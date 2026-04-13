Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:40 13.04.2026
Экс-главу дептранса мэрии Новосибирска приговорили к 1,5 года колонии

© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 13 апр – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска признал виновным в злоупотреблении полномочиями бывшего главу дептранса мэрии Новосибирска Константина Васильева, приговорил его к 1,5 года колонии, но освободил от отбывания наказания, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Васильев обвинялся в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем власти вступившего в законную силу решения суда) и части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев… с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима… Освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с его полным отбытием, судом зачтены сроки содержания под стражей, нахождения под домашним арестом и запретом определенных действий", - говорится в сообщении.
В прокуратуре региона уточнили что с декабря 2022 по декабрь 2023 года Васильев, зная, что получатель субсидии в 48 миллионов рублей – муниципальное предприятие "Метро МиР" не обеспечило ее целевое использование на разработку проектно-сметной документации по строительству дороги по улице Доватора к жилмассиву Плющихинский, согласовал отчет компании об эффективном использовании субсидии.
В пресс-службе судов отметили, что суд оправдал Константина Васильева по статье о злостном неисполнении решения суда "в связи с отсутствием в деянии состава преступления" и признал за ним право на реабилитацию.
Мера пресечения в отношении Васильева в виде запрета определенных действий оставлена прежней до вступления приговора в силу. Производство по гражданскому иску мэрии к Васильеву о взыскании причиненного преступлением ущерба в размере 48 миллионов рублей прекращено в связи с возмещением ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.
ПроисшествияРоссияНовосибирскНовосибирская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала