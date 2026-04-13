Экс-главу дептранса мэрии Новосибирска приговорили к 1,5 года колонии

НОВОСИБИРСК, 13 апр – РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска признал виновным в злоупотреблении полномочиями бывшего главу дептранса мэрии Новосибирска Константина Васильева, приговорил его к 1,5 года колонии, но освободил от отбывания наказания, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Васильев обвинялся в преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 315 УК РФ (злостное неисполнение представителем власти вступившего в законную силу решения суда) и части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 285 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев… с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима… Освобожден от отбывания наказания в виде лишения свободы в связи с его полным отбытием, судом зачтены сроки содержания под стражей, нахождения под домашним арестом и запретом определенных действий", - говорится в сообщении

В прокуратуре региона уточнили что с декабря 2022 по декабрь 2023 года Васильев, зная, что получатель субсидии в 48 миллионов рублей – муниципальное предприятие "Метро МиР" не обеспечило ее целевое использование на разработку проектно-сметной документации по строительству дороги по улице Доватора к жилмассиву Плющихинский, согласовал отчет компании об эффективном использовании субсидии.

В пресс-службе судов отметили, что суд оправдал Константина Васильева по статье о злостном неисполнении решения суда "в связи с отсутствием в деянии состава преступления" и признал за ним право на реабилитацию.