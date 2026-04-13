Центральная Европа заинтересована в восстановлении "Дружбы", заявил Фицо

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо, говоря о результатах парламентских выборов в Венгрии, заявил, что Словакия, Венгрия и вся Центральная Европа в целом заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода "Дружба".
Согласно последним данным, опубликованным Венгерским избирательным офисом по результатам подсчета 93,4% голосов, венгерская оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра, предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 138 мест из 199.
"Я полагаю, что со стороны Словакии, Венгрии и Центральной Европы в целом сохраняется сильная заинтересованность в восстановлении работы нефтепровода "Дружба", - добавил он.