МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Новая Концепция развития первой помощи предполагает обучение россиян основным навыкам для спасения пострадавших, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Отдельное направление — обучение населения навыкам первой помощи. В марте правительство утвердило Концепцию развития первой помощи до 2036 года, которая предусматривает поэтапное расширение обучения граждан базовым навыкам", — рассказала она на XVIII съезде Российского Красного Креста.
Вице-премьер отметила, что в рамках этой работы у этой организации есть преимущества: сеть учебных центров, подготовленные инструкторы и опыт работы с различными целевыми группами — от школьников до сотрудников предприятий.
Одним из основных направлений концепции станет образование. Для этого разработают рекомендации к программам, связанным с оказанием первой помощи. Власти будут развивать инфраструктуру организаций, которые обучают таким навыкам.
Также планируется расширять просветительскую деятельность, создавать контент о важности первой помощи, в том числе социальную рекламу.
Минздрав в ближайшие полгода разработает и представит в правительство план мероприятий, чтобы воплотить концепцию в жизнь.
