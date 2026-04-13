Правительство утвердило Концепцию развития первой помощи до 2036 года
12:11 13.04.2026 (обновлено: 12:38 13.04.2026)
Правительство утвердило Концепцию развития первой помощи до 2036 года

Голикова: правительство утвердило Концепцию развития первой помощи до 2036 года

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудник скорой помощи
Сотрудник скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Новая Концепция развития первой помощи предполагает обучение россиян основным навыкам для спасения пострадавших, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Отдельное направление — обучение населения навыкам первой помощи. В марте правительство утвердило Концепцию развития первой помощи до 2036 года, которая предусматривает поэтапное расширение обучения граждан базовым навыкам", — рассказала она на XVIII съезде Российского Красного Креста.

Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Путин дал поручения по улучшению сферы медицины и культуры
6 апреля, 10:41
Вице-премьер отметила, что в рамках этой работы у этой организации есть преимущества: сеть учебных центров, подготовленные инструкторы и опыт работы с различными целевыми группами — от школьников до сотрудников предприятий.
Одним из основных направлений концепции станет образование. Для этого разработают рекомендации к программам, связанным с оказанием первой помощи. Власти будут развивать инфраструктуру организаций, которые обучают таким навыкам.
Также планируется расширять просветительскую деятельность, создавать контент о важности первой помощи, в том числе социальную рекламу.
Минздрав в ближайшие полгода разработает и представит в правительство план мероприятий, чтобы воплотить концепцию в жизнь.
Стенд мессенджера MAX - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Россияне из 60 регионов смогут записаться к врачу через MAX
21 января, 13:41
 
