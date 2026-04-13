Президент Польши поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии - РИА Новости, 13.04.2026
15:33 13.04.2026
Президент Польши поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 апр - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии, несмотря на то, что поддерживал Виктора Орбана.
Навроцкий, как и поддерживающая его партия "Право и справедливость", не скрывали симпатий к Виктору Орбану. За несколько дней до голосования президент Польши посетил Венгрию, принял участие в нескольких мероприятиях, что было воспринято, как прямая поддержка Орбана.
"Они выбрали своего премьер-министра, которого я поздравляю с победой на выборах. Тысячелетняя польско-венгерская дружба должна продолжаться, это выше парламентских выборов, поэтому, конечно, я поздравляю с этой победой. Это суверенный выбор венгерского народа", - заявил Навроцкий журналистам.
Он отметил, что роль президента Польши "не в том, чтобы комментировать выборы", и заверил, что будет "сотрудничать со всеми, кого выберут свободные народы".
В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск в числе первых созвонился с Мадьяром.
На платформе Х он сообщил, что разговаривал с лидером партии "Тиса" и поздравил его с победой на выборах.
"Мы немного поговорили о его визите в Варшаву. Как известно, он уже давно выбрал Варшаву местом своего первого визита по вполне понятным причинам. Думаю, наши отношения будут абсолютно уникальными", - сказал глава польского правительства.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.
