Президент Польши поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

ВАРШАВА, 13 апр - РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии, несмотря на то, что поддерживал Виктора Орбана.

"Они выбрали своего премьер-министра, которого я поздравляю с победой на выборах. Тысячелетняя польско-венгерская дружба должна продолжаться, это выше парламентских выборов, поэтому, конечно, я поздравляю с этой победой. Это суверенный выбор венгерского народа", - заявил Навроцкий журналистам.

Он отметил, что роль президента Польши "не в том, чтобы комментировать выборы", и заверил, что будет "сотрудничать со всеми, кого выберут свободные народы".

На платформе Х он сообщил, что разговаривал с лидером партии "Тиса" и поздравил его с победой на выборах.

"Мы немного поговорили о его визите в Варшаву . Как известно, он уже давно выбрал Варшаву местом своего первого визита по вполне понятным причинам. Думаю, наши отношения будут абсолютно уникальными", - сказал глава польского правительства.