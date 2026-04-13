14:31 13.04.2026
Польша начала строительство второго забора на границе с Белоруссией

Польские пограничники обустраивают заграждение на белорусско-польской границе. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 апр - РИА Новости. Польша начала строительство второго забора на границе с Белоруссией, сообщила журналистам пресс-секретарь Подляского отряда Пограничной стражи Катажина Зданович.
Первый пограничный забор на польско-белорусской границе - это стальной барьер, построенный Польшей в ответ на миграционный кризис, обострившийся в 2021 году.
"Дополнительный барьер должен был быть готов к весне, но его строительство сдвинулось из-за холодной и снежной зимы, которая не позволила начать работы. Ожидается, что новое заграждение будет готово в июне. Мы ждали лучшей погоды, пока зима не закончится, чтобы физически приступить к этим работам", - рассказала Зданович.
По ее словам, заграждение будет строитель армия, на месте уже работают саперы.
Представитель Пограничной стражи пояснила, что дополнительный забор будет построена вдоль всей польско-белорусской границы, он будет выполнен из металлической сетки.
При этом Зданович отметила, что нелегалы намного реже пытаются форсировать польско-белорусскую границу.
"Сейчас гораздо меньше попыток. В прошлом году в январе и феврале их было более 740, а в то же время в этом году их было всего 45", - рассказала она.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор нелегалы ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
Строительство первого забора на границе началось в январе 2022 года и было завершено летом того же года. Длина его составляет около 186 километров, а высота - 5,5 метров, включая 5 метров стальной конструкции и полметра спиралей колючей проволоки наверху. Кроме того, были установлены камеры, датчики движения и тепловизоры.
