ВАРШАВА, 13 апр - РИА Новости. Польша начала строительство второго забора на границе с Белоруссией, сообщила журналистам пресс-секретарь Подляского отряда Пограничной стражи Катажина Зданович.

Первый пограничный забор на польско-белорусской границе - это стальной барьер, построенный Польшей в ответ на миграционный кризис, обострившийся в 2021 году.

"Дополнительный барьер должен был быть готов к весне, но его строительство сдвинулось из-за холодной и снежной зимы, которая не позволила начать работы. Ожидается, что новое заграждение будет готово в июне. Мы ждали лучшей погоды, пока зима не закончится, чтобы физически приступить к этим работам", - рассказала Зданович.

По ее словам, заграждение будет строитель армия, на месте уже работают саперы.

Представитель Пограничной стражи пояснила, что дополнительный забор будет построена вдоль всей польско-белорусской границы, он будет выполнен из металлической сетки.

При этом Зданович отметила, что нелегалы намного реже пытаются форсировать польско-белорусскую границу.

"Сейчас гораздо меньше попыток. В прошлом году в январе и феврале их было более 740, а в то же время в этом году их было всего 45", - рассказала она.

В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС . С тех пор нелегалы ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.