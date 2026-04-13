Сделавшую кальян на куличе девушку задержали

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Столичные полицейские задержали подозреваемую в оскорблении чувств верующих, которая в одном из столичных баров сделала из кулича чашу для кальяна, сообщили в ГУ МВД РФ по Москве.
Как ранее уточнили РИА Новости в правоохранительных органах, девушка в баре сделала из кулича чашу для кальяна. После случившегося в СК РФ сообщили, что фигурантка фиксировала происходящее на видео, которое впоследствии распространила в социальных медиа. В результате было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Девушка вскоре принесла извинения в соцсетях, назвав свой поступок необдуманным.
"Сотрудники Центра по противодействию экстремизма УВД по Центральному округу Москвы задержали 27-летнюю уроженку города Саранска по подозрению в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. В ходе мониторинга социальных медиа в сети Интернет, полицейскими был выявлен видеоролик, в котором неизвестная девушка, находясь в одном из баров на Сретенском бульваре, совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу", - говорится в сообщении в канале московского главка ведомства на платформе Max.
Уточняется, что после установления правоохранителями личности подозреваемой девушка была задержана на 3-й Кабельной улице. Ею оказалась 27-летняя уроженка города Саранска, временно проживающая в столице.