Слушания по делу о покушении на главу Херсонской области начнутся 15 апреля - РИА Новости, 13.04.2026
14:22 13.04.2026
Слушания по делу о покушении на главу Херсонской области начнутся 15 апреля

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апр - РИА Новости. Слушания по делу о покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо начнутся 15 апреля, сообщил РИА Новости представитель Южного окружного военного суда.
"Слушание назначено на 15 апреля, 11.00", - сказал он.
Следствием установлено, что с марта по июнь 2022 года трое фигурантов входили в террористическое сообщество, созданное сотрудниками СБУ для совершения в Херсоне актов международного терроризма против работников военно-гражданской администрации Херсонской области и иных лиц.
В апреле 2022 года по указанию организатора обвиняемые расстреляли общественного деятеля, который поддерживал пророссийскую администрацию и действия ВС РФ на Украине. В июне того же года они попытались подорвать Сальдо, заложив замаскированное СВУ рядом с одним из мест, где тот периодически бывал. Однако у них ничего не вышло - устройство сработало преждевременно.
Кроме того, в июне 2022 года в Херсоне они подорвали автомобиль, в котором находился начальник департамента молодежной политики, семьи и спорта ВГА Херсонской области, в результате чего потерпевший скончался на месте преступления.
Трое граждан Украины Александр Кручиненко, Николай и Сергей Семенюки в зависимости от роли и степени участия обвиняются в "участии в террористическом сообществе", "акте международного терроризма", "покушении на совершение акта международного терроризма", "незаконном обороте оружия и боеприпасов", "незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств" и "незаконном изготовлении и переделке взрывного устройства".
