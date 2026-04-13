Похолодание в апреле не нужно воспринимать драматично, заявила синоптик

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Похолодание в апреле не нужно воспринимать драматично, так как неустойчивость погоды весной является естественным процессом для России, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"Похолодание весной, хотя и воспринимается некоторыми людьми драматично, является естественным процессом для России. Снег в апреле или холод в мае не является глобальной аномалией, а лишь подтверждает весеннюю неустойчивость. Просто не стоит забывать, что природа живёт по своим законам", - заявила синоптик.
11 апреля, 15:16