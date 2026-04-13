Синоптик рассказал, когда в Подмосковье ожидаются заморозки - РИА Новости, 13.04.2026
16:24 13.04.2026
Синоптик рассказал, когда в Подмосковье ожидаются заморозки

РИА Новости: в Московской области на этой неделе ожидаются заморозки

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Ночные заморозки на этой неделе в столице не ожидаются, однако в Московской области ближайшей ночью заморозки еще возможны, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Москве на этой неделе заморозков по ночам не ожидается. В Московской области ближайшей ночью заморозки еще возможны. Далее и в Подмосковье обойдется без заморозков", - рассказал Леус.
Синоптик отметил, что в столице ближайшей ночью ожидается плюс 2 - плюс 4, по области - 0 - плюс 5 градусов, местами температура может опуститься до минус 2 градусов.
"В среду, четверг и пятницу по ночам в Москве - плюс 5-8 градусов, по области от 3 до 8 градусов тепла. В выходные 4-6 градусов тепла в Москве, плюс 2-7 градусов по области", - добавил он.
Кремлевская набережная и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.04.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется теплая погода
11 апреля, 15:16
 
