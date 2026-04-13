Рейтинг@Mail.ru
Москвичам пообещали теплую погоду в понедельник
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 13.04.2026 (обновлено: 07:24 13.04.2026)
Москвичам пообещали теплую погоду в понедельник

Синоптик Тишковец: в Москве в понедельник ожидается до плюс 13 градусов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Погода в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Максимальная температура воздуха в понедельник в Москве поднимется до плюс 13 градусов, ожидается облачная с прояснениями погода без осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня (понедельника - ред.) синоптическая ситуация в Центральной России обусловится южной периферией погожего антициклона с центром над Карелией. В Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер северо-восточный три-восемь метров в секунду. Максимальная температура воздуха повысится до плюс 10 - плюс 13, что чуть выше климатической нормы апреля", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что показания барометров будут стабильными и составят 757 миллиметров ртутного столба.
"В течение недели жителей Центральной России ждет обычное апрельское тепло, во вторник, среду и субботу пройдут скоротечные дожди. По ночам - от плюс двух до плюс семи градусов, днем от 13 до 18 тепла, при осадках - плюс девять - плюс 14", - уточнил Тишковец.
Он подчеркнул, что в пятницу ожидается магнитная буря. По его словам, после недели холода на Русскую равнину вернется нормальная весна.
Освещение здания в Москве - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
МЧС предупредило о тумане в Москве
Вчера, 02:44
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецРеспублика Карелия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала