12:13 13.04.2026 (обновлено: 12:37 13.04.2026)
СК возбудил дело против подростка из Подмосковья, совершившего 16 поджогов

Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено против 16-летнего подростка из Подмосковья, который после переписки в мессенджере совершившил поджоги 16 объектов на железной дороге, сообщили РИА Новости в СК РФ.
"Расследуется уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Московской области. Он обвиняется в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом "а" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, обвиняемый в ходе переписки с незнакомцем согласился выполнить задания, направленные на совершение терактов. Так, в апреле 2026 года подросток, находясь на 26-м и 28-м километрах перегона станций Бирюлево - Домодедово Павелецкого направления МЖД, а также на 55-м и 60-м километрах станции Львовская и станции Молоди Курского направления МЖД поджег 16 объектов транспортной инфраструктуры, обеспечивающих безопасность движения поездов, после чего скрылся. Отмечается, что личность и местонахождение обвиняемого установлены сотрудниками УТ МВД России по ЦФО.
По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
"Следственный комитет России обращает внимание молодежи на опасность предложений о легком заработке, распространяемых через соцсети и мессенджеры. Они являются типичным инструментом иностранных спецслужб для вербовки в преступную деятельность. Откажитесь от роли исполнителя и сообщите о своих сомнениях в правоохранительные органы. Помните, что участие в террористической деятельности влечет неминуемую ответственность", - призвали в ведомстве.
Как уточнила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, по предварительным данным, подросток действовал по указке неизвестных, связавшихся с ним через мессенджер.
"Они представились сотрудниками силовых структур и убедили выполнять криминальные задания. Для приобретения легковоспламеняющейся жидкости подростку перечислили 10 тысяч рублей. В течение нескольких дней в вечернее время он направлялся по полученным координатам и поджигал железнодорожные релейные шкафы", - рассказала Волк.
