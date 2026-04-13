Баскетбольную площадку построят в вологодском парке "Яма"

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко достигли договоренности о строительстве новой баскетбольной площадки в парке "Яма" Вологды, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Договоренность была достигнута во время встречи в правительстве Вологодской области.

"Развиваем спортивную инфраструктуру. Новую открытую баскетбольную площадку планируем построить в Вологде на территории парка "Яма". Договорились, что Российская федерация баскетбола подключится к проектированию и оснащению современным оборудованием, баскетбольными стойками центра уличного баскетбола. Открыть объект планируем в августе. Пригласил Андрея Геннадьевича (Кириленко – ред.) принять участие в этом событии", - сказал Филимонов.

Также стороны отдельно рассмотрели вопрос о финансировании баскетбольного клуба "Вологда-Чеваката" для участия в премьер-лиге. Поднять этот вопрос глава региона обещал на встрече со спортсменками в мае прошлого года. По итогам сезона 2024-2025 команда одержала победу сразу в трех крупных турнирах – "Кубке Берлина", регулярном чемпионате "Суперлиги" и плей-офф "Суперлиги". В этом сезоне девушки в очередной раз вышли в плей-офф "Суперлиги" и уже сыграли два полуфинальных матча против курского "Динамо-Фарм".