Баскетбольную площадку построят в вологодском парке "Яма" - РИА Новости, 13.04.2026
11:05 13.04.2026
Баскетбольную площадку построят в вологодском парке "Яма"

© Фото : пресс-служба правительства Вологодской областиГубернатор Вологодской области Георгий Филимонов и президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко во время встречи
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов и президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко достигли договоренности о строительстве новой баскетбольной площадки в парке "Яма" Вологды, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Договоренность была достигнута во время встречи в правительстве Вологодской области.
"Развиваем спортивную инфраструктуру. Новую открытую баскетбольную площадку планируем построить в Вологде на территории парка "Яма". Договорились, что Российская федерация баскетбола подключится к проектированию и оснащению современным оборудованием, баскетбольными стойками центра уличного баскетбола. Открыть объект планируем в августе. Пригласил Андрея Геннадьевича (Кириленко – ред.) принять участие в этом событии", - сказал Филимонов.
Также стороны отдельно рассмотрели вопрос о финансировании баскетбольного клуба "Вологда-Чеваката" для участия в премьер-лиге. Поднять этот вопрос глава региона обещал на встрече со спортсменками в мае прошлого года. По итогам сезона 2024-2025 команда одержала победу сразу в трех крупных турнирах – "Кубке Берлина", регулярном чемпионате "Суперлиги" и плей-офф "Суперлиги". В этом сезоне девушки в очередной раз вышли в плей-офф "Суперлиги" и уже сыграли два полуфинальных матча против курского "Динамо-Фарм".
"Вологодская область формирует собственную, уникальную модель развития баскетбола. Здесь есть доступность — бесплатное обучение в спортивных школах, система подготовки от школы до профессиональной команды и личная поддержка ключевого клуба региона от губернатора. Я благодарю Георгия Юрьевича за встречу, а РФБ, в свою очередь, поддержит инициативы региона, чтобы такие намеченные планы воплотились уже в этом году. Ждите меня в августе!" - сказал Кириленко, его слова приводятся на сайте федерации.
 
