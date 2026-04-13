Питомцев с "космическими" именами представили в приютах ко Дню космонавтики

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Более 15 тысяч животных живут в столичных приютах, среди них многие носят "космические" клички, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
В воскресенье в России отмечается День космонавтики.
Как уточняется на сайте, среди самых популярных таких кличек - Белка, Стрелка, Луна, Марс, Сириус и Вега. Питомцы с этими кличками ждут новых хозяев в приютах разных округов столицы.