Угрозы США в Ормузе негативно скажутся на торговле, заявил Пезешкиан

ТЕГЕРАН, 13 апр — РИА Новости. Американские угрозы в Ормузском проливе отрицательно повлияют на мировую торговлю, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Сегодня Центральное командование ВС США начало блокаду этого маршрута. Об этом решении объявил накануне глава Белого дома Дональд Трамп. Он утверждал, что американские военные будут останавливать все суда, которые попытаются воспользоваться маршрутом. Также им поручили отслеживать и перехватывать танкеры, которые платили Ирану за проход.
"Любого рода угрозы безопасности этого региона будут иметь масштабные последствия для мировой торговли", — приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.
Он добавил, что Иран готов к любым сценариям из-за ситуации в Ормузском проливе.
Пезешкиан также обсудил с Макроном переговоры с США в Исламабаде. Он заявил, что на экспертном уровне странам удалось прийти к взаимопониманию, но "отсутствие политической воли высокопоставленных американских лиц помешало завершить работу над договоренностью". Помимо этого, президент коснулся иранского ядерного досье, отметив готовность Тегерана продолжать обсуждение этого вопроса.
Пентагон преподал урок всему миру
10 апреля, 08:00
По итогам переговоров двух стран, прошедших в минувшие выходные в Пакистане, официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отметил, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам.
По данным Reuters, стороны обсуждали вопросы Ормузского пролива, ядерной тематики, репараций, санкций и завершения конфликта. Ранее сообщалось, что в основу будущего договора может лечь план исламской республики из десяти пунктов.
Кто в США выиграл от поражения на Ближнем Востоке
9 апреля, 08:00